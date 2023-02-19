Стюардесса рассказала, что взять с собой для комфортного полета

Какую ошибку чаще всего совершают пассажиры при посадке в самолет, рассказала стюардесса Сиерра Мистт.
Немногие пассажиры берут в аэропорт еду. Это главная ошибка большинства путешественников, объяснила стюардесса Сиерра Мистт. Как правило, еда в аэропорту стоит очень дорого, а обед в самолете не всегда вкусный. В итоге путешественник остается голодным. Обед, взятый из дома, может спасти в такой ситуации, отметила бортпроводница.
«Я забочусь о том, чтобы у меня всегда были собственные закуски и вода, когда я сажусь в самолет. Вы никогда не знаете, когда у вас случится задержка вылета, ведь бортпроводникам предписано не раздавать питание или напитки, пока не пройдет определенное время», — призналась она.
В комментарии к публикации стюардессы некоторые пользователи Сети признались, что берут с собой в самолет лапшу быстрого приготовления. Большинство отметили, что никогда не задумывались о том, чтобы взять что-то на перекус.