Стюардесса рассказала, что взять с собой для комфортного полета

«Я забочусь о том, чтобы у меня всегда были собственные закуски и вода, когда я сажусь в самолет. Вы никогда не знаете, когда у вас случится задержка вылета, ведь бортпроводникам предписано не раздавать питание или напитки, пока не пройдет определенное время», — призналась она.