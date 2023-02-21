Летевший в Москву самолет резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Бангкока в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в Узбекистане. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

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Отмечается, что посадка российского самолета в другой стране произошла вынужденно. Воздушное судно приземлилось в Ташкенте в штатном режиме для дозаправки.

В компании уточнили, что на борту лайнера находилось 400 пассажиров.

«После дозаправки самолет продолжит полет в аэропорт назначения», — пояснили в пресс-службе.