Hunnu Air запустила рейсы из Хабаровска в Улан-Батор

Авиакомпания Hunnu Air выполнила первый в истории международного аэропорта Хабаровск рейс в Улан-Батор. Об этом в понедельник сообщили в Telegram-канале аэропорта.

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"Авиакомпания Hunnu Air приступила к выполнению рейсов из международного аэропорта Хабаровск в Улан-Батор", - говорится в сообщении.

На рейсе задействован Embraer-190 в фирменной ливрее перевозчика, время в пути составляет 3 часа 40 минут.

Отмечается, что билеты на рейсы из Хабаровска в столицу Монголии пользуются спросом. В настоящее время их можно приобрести в агентствах, туристических компаниях города и в отделе бронирования перевозчика.

Монголия привлекает все большее число туристов национальным колоритом и пейзажами. Помимо этого, аэропорт Улан-Батора рассматривается пассажирами как транзитный узел - Hunnu Air предлагает удобные стыковки в Сеул, Токио, Стамбул, Бангкок, Франкфурт и другие города.