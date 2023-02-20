В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех столичных аэропортах в понедельник, 20 февраля, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание» .

В Домодедово отменен один рейс, вылет еще 12 лайнеров перенесен. Во Внуково задержаны два рейса, в Шереметьево — пять рейсов. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в воздушных гаванях Москвы не называется.