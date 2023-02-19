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2 часа назад

ВОЗ наносит новый «удар» по туристам: вспышка MVD подтверждена

Konkurent.ru

В одну из стран теперь лучше не ездить, сообщает KONKURENT.RU.

ВОЗ наносит новый «удар» по туристам
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

В одной из стран, куда могли поехать на отдых российские туристы, зафиксирована вспышка опасного заболевания. Это было подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, о чем россиянам сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Речь идет о вирусе Марбург, вспышка которого зафиксирована в Экваториальной Гвинее. Летальность данного заболевания составляет 50 процентов. Инкубационный период – от трех до девяти дней.

Опасность вируса заключается в сложности его диагностирования – на ранних стадиях симптомы неопределенны: высокая температура, боль в мышцах, головные боли.

Передается вирус Марбург с жидкостями организма: кал, слюна, рвотные массы, кровь.

Отмечается, что по состоянию на 16 февраля в стране от данного заболевания уже скончались 9 человек, еще у 16 только подозревали наличие опасного вируса.

Согласно распоряжению Роспотребнадзора, из-за опасной эпидемиологической ситуации будут усилены меры санитарно-карантинного контроля. Такой мониторинг будет производиться при использовании автоматизированной системы «Периметр» – она сейчас имеется на всех пунктах пропуска через российскую границу.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что при планировании поездок в теплые страны стоит выбрать те государства, в которых благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Новости путешествий,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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