Турецкая сеть отелей привлечет россиян ликером и виски

Отели Турции готовятся достойно встретить российских туристов летом. В телеграм-канале одной из сетей появился пост с заголовком «Подробнейшее описание ассортимента импортного алкоголя» на предстоящий сезон.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В списке, который приводится в посте, 20 наименований ликеров, 15 сортов виски и 14 – водки, а также внушительный перечень коктейлей, рома и других позиций. Подписчики телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» по-разному оценили анонс гостиничной сети.

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Многие отметили, что, выбирая место отдыха, некоторые клиенты сравнивают отели и по ассортименту баров: «Это не главный критерий, но вполне может серьезно повлиять на выбор». «У меня есть клиент, который летит только туда, где есть пиво Corona», – отметил один из турагентов.

«Совершенно определенно есть категория туристов, которая обращает внимание на предлагаемый в отеле алкоголь, – уверена руководитель международных проектов “Слетать.ру” Любовь Воронина. – Во-первых, это туристы люкс-сегмента, которые ожидают услуг определенного уровня и у кого есть четкие предпочтения. Во-вторых, даже для среднего сегмента сейчас это приятный бонус».

Другая, меньшая часть аудитории канала заявила, что клиенты крайне редко задают подобные вопросы. «У меня все туристы семейные и не спрашивают список алкоголя». «За многие годы работы не было ни одного случая, чтобы клиент прямым текстом попросил такую информацию или хотя бы указал этот пункт как одно из требований к отелю».

Тем не менее большинство представителей розницы сошлись во мнении, что само наличие такого списка в открытом доступе – важный показатель. По ассортименту можно оценить, на какой уровень претендует отель, экономит на напитках или нет. Кроме того, любая подробная информация может помочь ему найти своего клиента. «Вдруг кто-то действительно увидит в списке любимый сорт односолодового шотландского виски?» – задает риторический вопрос совладелец компании Travel Management Андрей Воскобойников.

Впрочем, важно не наличие списка, а реальная доступность конкретных позиций. В недорогих турецких «пятерках» хороший алкоголь может часто заканчиваться, напоминают турагенты, а взамен бармены предлагают дешевый местный аналог.