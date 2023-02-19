В Тае начнут тщательнее изучать банковские карты туристов

Как пишет издание The Thaiger, неизвестный злоумышленник ворует «пластик» путешественников в основном в районе пляжа Патонг. Полицейские до сих пор не могут поймать карманника, но у них уже появилось его примерное описание. Предполагается, что вор — это мужчина крупной комплекции, одетый в красную майку, серые шорты и белую кепку. Грабитель также ходит с черной сумкой через плечо, а лицо закрывает медицинской маской.