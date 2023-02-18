Перелет в бизнес-классе «Аэрофлота» иногда дешевле, чем в экономе

«Аэрофлот» с 17 февраля распродает билеты в бизнес-классе по некоторым направлениям. Иногда такой перелет обходится дешевле эконома. Места со скидками можно купить до 19 февраля. Полететь нужно с 18 февраля до 23 марта. Корреспондент TourDom.ru сравнил цены по популярным маршрутам.

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Например, из Москвы авиакомпания предлагает отправиться в Шарм-эль-Шейх за 59 862 руб. с вылетом 1 и 12 марта. На эти же даты перелет экономом стоит почти 69 тыс. руб. с багажом.

Цена кресел в Хургаду из Москвы бизнесом – 59,7 тыс. руб. туда-обратно 1 и 11 марта, эконом с багажом у «Аэрофлота» – 66 тыс. руб. На маршрутах заявлены Airbus A330 300. Чартерами AZUR air в эти же даты получится дешевле – 51 тыс. руб. Багаж включен в стоимость. Лететь предлагают на Boeing 757 200.

Перелет туда-обратно Сочи – Дубай 1 и 11 марта в бизнес-классе суперджета «дочки» нацпера «России» стоит почти 76 тыс. руб. Эконом с багажом на этих же рейсах выходит бюджетнее, но незначительно – 70 тыс. руб. Перелет на самолетах «Азимута» в эти же даты обойдется дешевле – от 50 тыс. руб. с багажом.

Кресла в бизнес-классе на рейсах «России» из Адлера в Анталью стоят 42 тыс. руб. в обе стороны. В данном случае цена эконома гораздо ниже – 29 тыс. руб. Если выбрать перелет на бортах «ИрАэро» и «Азимута», то выйдет еще на 5 тыс. дешевле.

Из Санкт-Петербурга выбор поменьше: из зарубежных направлений скидки на перелет бизнес-классом «Аэрофлота» действует только на рейсах в Баку. Так, кресла на Boeing 737-800 стоят около 58 тыс. руб. с вылетом туда-обратно 3 и 13 марта. Эконом с багажом в 2 раза дешевле, как, в принципе, и у Utair.