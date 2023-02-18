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2 часа назад

В январе россияне стали первыми по турпотоку на Шри-Ланку

runews24.ru

Около четверти иностранных туристов, которые побывали в Шри-Ланке в январе 2023 года, являются россиянами. Соответствующие данные содержатся в статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA).

В январе россияне стали первыми по турпотоку на Шри-Ланку
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, в январе этого года в Шри-Ланке побывали порядка 25,2 тысяч туристов из России, что составляет около четверти от общего турпотока в страну. На втором месте – Индия, из которой в первый месяц зимы приехало порядка 13,7 тысяч жителей. Третье место – у Великобритании (8,48 тыс.), и далее идут Германия (8,2 тыс.) и Франция (4,8 тыс.).

В топ-10 стран, из которых прибыло больше всего путешественников, также вошли Канада (3,7 тыс.), Австралия (3,6 тыс.), а также США (2,6 тыс.), Мальдивы (2,2 тыс.) и Израиль (1,9 тыс.). По информации ведомства, общая численность турпотока на Шри-Ланку в январе достиг 102,5 тыс. человек, что на 24,5% больше прошлого года.

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