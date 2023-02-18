Туроператор раскрыл подробности о новых рейсах в Стамбул

Стали известны подробности о новых рейсах из Москвы в Стамбул, информация о которых обсуждается на туристическом рынке с января. Туроператор ANEX Tour 17 февраля разослал пресс-релиз: выполнять полеты будет турецкая авиакомпания TailWind.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Рейсы из Внуково начнутся с 24 марта и планируются в течение месяца дважды в неделю. С 25 апреля частота увеличится до пяти вылетов. ANEX Tour взял гарантированные блоки мест и уже выставил в продажу туры.

«На сегодняшний день минимальная стоимость туров в Стамбул на 6 ночей начинается от 98 тыс. руб. за двоих, цена за 10 ночей стартует от 131 тыс. руб. за двоих. Если турист путешествует с младенцем, не достигшим 2 лет, то доплата за него составит 60 евро. Топливный сбор оплачивается дополнительно и составляет 20 евро в одну сторону», – поясняет туроператор.

В Стамбуле компания предложит около 600 вариантов размещения, в том числе в лучших отелях 5* с видом на пролив Босфор.

После прекращения авиасообщения с Европой Стамбул стал, пожалуй, ключевым хабом и окном для россиян, что сразу отразилось на ценах на билеты. Можно предположить, что появление новой перевозки будет означать усиление конкуренции на маршруте Москва – Стамбул и поможет решить одну из проблем направления – отсутствие доступных по цене предложений.

Это важно еще и потому, что Стамбул – столица шопинга. Многие туристы в условиях санкций стремятся совместить поездку в Турцию с походом по магазинам и аптекам. Несмотря на то что TailWind – перевозчик экономкласса, по набору включенных услуг он соответствует ведущим авиакомпаниям.