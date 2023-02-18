Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
24 минуты назад

Туроператор раскрыл подробности о новых рейсах в Стамбул

TourDom

Стали известны подробности о новых рейсах из Москвы в Стамбул, информация о которых обсуждается на туристическом рынке с января. Туроператор ANEX Tour 17 февраля разослал пресс-релиз: выполнять полеты будет турецкая авиакомпания TailWind.

Туроператор раскрыл подробности о новых рейсах в Стамбул
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Рейсы из Внуково начнутся с 24 марта и планируются в течение месяца дважды в неделю. С 25 апреля частота увеличится до пяти вылетов. ANEX Tour взял гарантированные блоки мест и уже выставил в продажу туры.

«На сегодняшний день минимальная стоимость туров в Стамбул на 6 ночей начинается от 98 тыс. руб. за двоих, цена за 10 ночей стартует от 131 тыс. руб. за двоих. Если турист путешествует с младенцем, не достигшим 2 лет, то доплата за него составит 60 евро. Топливный сбор оплачивается дополнительно и составляет 20 евро в одну сторону», – поясняет туроператор.

В Стамбуле компания предложит около 600 вариантов размещения, в том числе в лучших отелях 5* с видом на пролив Босфор.

После прекращения авиасообщения с Европой Стамбул стал, пожалуй, ключевым хабом и окном для россиян, что сразу отразилось на ценах на билеты. Можно предположить, что появление новой перевозки будет означать усиление конкуренции на маршруте Москва – Стамбул и поможет решить одну из проблем направления – отсутствие доступных по цене предложений.

Это важно еще и потому, что Стамбул – столица шопинга. Многие туристы в условиях санкций стремятся совместить поездку в Турцию с походом по магазинам и аптекам. Несмотря на то что TailWind – перевозчик экономкласса, по набору включенных услуг он соответствует ведущим авиакомпаниям.

«Норма багажа на пассажира составит 20 кг, ручной клади – 8 кг. Горячее питание и напитки во время полета предусмотрены, время в пути составит 4 часа 10 минут», – сообщается в пресс-релизе туроператора.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий