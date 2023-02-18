Из Петербурга запустили прямые рейсы в Азербайджан

«Аэрофлот» начал выполнять прямые перелеты по маршруту Петербург – Баку. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Андрей Захаров.

Фото: Мир24 Мир24

Регистрация на первый рейс из Петербурга в Баку началась в 9:45, за два часа до вылета. Полеты в Азербайджан будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Людей много, работают три стойки регистрации. Очереди есть даже в бизнес-класс.

«Сразу купила билеты и решила погулять в Баку. Надеюсь, что будет тепло», – поделилась пассажир рейса Петербург – Баку Наталья.

Рейсы ввели благодаря расширению международной программы полетов из Петербурга в обход Москвы. Без пересадки жители и гости города смогут долететь до Азербайджана за четыре с небольшим часа.

«Нас все радует. Спасибо компании, которая все это организовала. Все очень хорошо!» – отметил пассажир рейса Петербург – Баку Камран.

Продажи билетов на прямые рейсы из Петербурга в столицу Азербайджана начались заранее. Цены стартуют от 10 тысяч рублей за перелет в одну сторону. В стоимость включены завтрак и вместительная ручная кладь.