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53 минуты назад

«Уральские авиалинии» приостановят рейсы из Владивостока в Лаос в марте

TourDom

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 марта приостанавливает выполнение прямых перелетов из Владивостока во Вьентьян. Дальнейшая судьба программы пока неизвестна.

«Уральские авиалинии» приостановят рейсы из Владивостока в Лаос
Фото: tourdom.rutourdom.ru

С осени перевозчик летал в Лаос каждую субботу, но с февраля часть рейсов отменена, оставшиеся выполняются лишь раз в 2 недели. В свою очередь, туристам, имеющим билеты во Владивосток на 4 февраля, авиакомпания предложила перенести вылет на 11-е число, а тех, кто должен был прилететь в Россию 18 февраля, смогли перебронировать лишь на 4 марта. В качестве альтернативы – возврат полной стоимости билетов.

Продажа мест на следующие даты закрыта, и пока неизвестно, возобновятся ли перелеты в летнем расписании. Причина такого решения не уточняется. По словам представителей компании-консолидатора рейсов «РусАзия», речь о полном снятии программы пока не идет.

Отметим, за последние несколько месяцев Лаос стал удобным транзитным хабом для жителей Дальнего Востока, направляющихся в страны ЮВА. Например, из Вьентьяна азиатские лоукостеры предлагали билеты во Вьетнам по цене от 5 тыс. руб. Однако для таких направлений, как Таиланд, пассажиры могут выбрать и прямой рейс из Владивостока в Бангкок и на Пхукет.

Ранее стало известно, что с конца марта программу «Уральских авиалиний» Владивосток – Вьентьян планируется дополнить перелетами Вьентьян – Нячанг, выполняемыми VietJet. Причем багаж туристы будут сдавать в России, а получать уже во Вьетнаме. Теперь такая инициатива под вопросом.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
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