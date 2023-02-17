«Уральские авиалинии» приостановят рейсы из Владивостока в Лаос

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 4 марта приостанавливает выполнение прямых перелетов из Владивостока во Вьентьян. Дальнейшая судьба программы пока неизвестна.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С осени перевозчик летал в Лаос каждую субботу, но с февраля часть рейсов отменена, оставшиеся выполняются лишь раз в 2 недели. В свою очередь, туристам, имеющим билеты во Владивосток на 4 февраля, авиакомпания предложила перенести вылет на 11-е число, а тех, кто должен был прилететь в Россию 18 февраля, смогли перебронировать лишь на 4 марта. В качестве альтернативы – возврат полной стоимости билетов.

Продажа мест на следующие даты закрыта, и пока неизвестно, возобновятся ли перелеты в летнем расписании. Причина такого решения не уточняется. По словам представителей компании-консолидатора рейсов «РусАзия», речь о полном снятии программы пока не идет.

Отметим, за последние несколько месяцев Лаос стал удобным транзитным хабом для жителей Дальнего Востока, направляющихся в страны ЮВА. Например, из Вьентьяна азиатские лоукостеры предлагали билеты во Вьетнам по цене от 5 тыс. руб. Однако для таких направлений, как Таиланд, пассажиры могут выбрать и прямой рейс из Владивостока в Бангкок и на Пхукет.