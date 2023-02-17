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1 час назад

Таиланд пообещал всем туристам страховки, но за их же деньги

TourDom

Таиланд заявил о намерениях стать первой страной, которая будет предоставлять иностранным туристам страховки, а не требовать их. Как сообщила официальный представитель правительства страны Трайсури Тайсаранакул, это станет возможным после запуска туристического сбора.

Таиланд пообещал всем туристам страховки, но за их же деньги
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ранее власти говорили, что часть полученных средств потратят на лечение приезжих. И вот теперь расшифровали, что же это значит. Гости получат страхование от несчастных случаев и смерти, включая расходы на репатриацию тела. Эта мера – попытка повысить доверие туристов. Некоторые из них не могут оплачивать счета после лечения в государственных больницах.

Туристы по-разному оценили эту новость. Среди подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» есть те, кто позитивно воспринимает идею и хвалит тайцев: «Хорошая задумка. К сожалению, очень много людей летит без страховок. Регулярно много раз за сезон организуются какие-либо сборы на лечение соотечественников». А есть те, кто смотрит вглубь и не понимает, почему эту идею нужно преподносить так громко, ведь в итоге за страховку заплатит все равно турист: «Это из разряда бесплатная медицина от государства, на которую идут отчисления части зарплат». Также есть претензии к тайцам и по части называния себя первопроходцами в этом деле – Саудовская Аравия уже включает страховку в туристический сбор.

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