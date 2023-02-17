Россия при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская сторона в случае конфискации ее активов на Западе готова к применению равнозначных компенсационных мер. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий", - отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что планы Евросоюза по использованию российских средств для расширения своих политических и экономических задач воспринимаются в Москве "исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность", которое не может не вызвать "решительную и адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса". "Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении. Призываем Запад вернуться к строгому соблюдению продвигаемого ими же принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности", - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ указала, что сейчас российские власти "рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам". "Отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода в нескольких странах Запада, - продолжила она. - Мы призываем мировое сообщество со всей ответственностью отнестись к происходящему произволу и не идти на поводу у западных вымогателей".
Ранее шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил в среду решение о создании специальной рабочей группы для изучения возможностей передачи Украине арестованных или замороженных активов России в ЕС.