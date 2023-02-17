Россия при конфискации ее активов на Западе готова к равнозначным компенсационным мерам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская сторона в случае конфискации ее активов на Западе готова к применению равнозначных компенсационных мер. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

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"Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов. Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что планы Евросоюза по использованию российских средств для расширения своих политических и экономических задач воспринимаются в Москве "исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность", которое не может не вызвать "решительную и адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса". "Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении. Призываем Запад вернуться к строгому соблюдению продвигаемого ими же принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что сейчас российские власти "рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к российским зарубежным активам". "Отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует всем участникам современной мировой финансовой архитектуры зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктурного геополитического подхода в нескольких странах Запада, - продолжила она. - Мы призываем мировое сообщество со всей ответственностью отнестись к происходящему произволу и не идти на поводу у западных вымогателей".