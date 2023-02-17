Названы популярные направления для путешествий в февральские выходные

Специалисты сервиса «Туту» перечислили самые популярные российские направления для путешествий на февральские выходные. К ним эксперты отнесли Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Об этом сообщили в РИА ФАН.

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Согласно данным онлайн-платформы, в этих городах туристы чаще всего бронируют номера в отелях на праздники в конце месяца. В гостиницах путешественники проводят в среднем две-три ночи. За сутки проживания они готовы потратить около 4 тысяч рублей.