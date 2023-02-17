В московском аэропорту образовались гигантские очереди

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 17 февраля, образовались гигантские очереди на регистрацию. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

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Отмечается, что сотрудники столичной воздушной гавани не справляются с таким огромным потоком желающих улететь пассажиров. По словам очевидцев, на рейсы опаздывают уже свыше 50 человек.