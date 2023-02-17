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1 час назад

В московском аэропорту образовались гигантские очереди из желающих улететь

Lenta.ru

В московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 17 февраля, образовались гигантские очереди на регистрацию. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

В московском аэропорту образовались гигантские очереди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что сотрудники столичной воздушной гавани не справляются с таким огромным потоком желающих улететь пассажиров. По словам очевидцев, на рейсы опаздывают уже свыше 50 человек.

Ранее в феврале стало известно, что в работе IT-системы крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa произошел масштабный сбой. Это привело к массовым задержкам и отменам полетов по всему миру. В результате сбоя были затронуты все рейсы европейского перевозчика.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,Lufthansa,
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