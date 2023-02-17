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1 час назад

Пассажиропоток аэропорта Владивосток вырос

РЖД-Партнер

Пассажиропоток на международных направлениях в январе увеличился на 47% и достиг рекордного показателя впервые с 2021 года – 15 тыс. пассажиров. Сейчас из воздушной гавани Приморья можно улететь в Лаос, Таиланд, Монголию и Узбекистан. Авиапредприятие также ведет работу по восстановлению рейсов в Китай и уже с 26 марта на рейсах авиакомпании «Аврора» можно будет отправиться в Харбин.

Пассажиропоток аэропорта Владивосток вырос
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

В 2023 году Международный аэропорт Владивосток продолжит работу по развитию пассажиропотока и открытию новых направлений. В летнем сезоне воздушная гавань совместно с авиакомпанией «Ай Флай» запускают программу регулярных рейсов из столицы Приморья в Сочи и Минеральные Воды.

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