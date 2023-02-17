Пассажиропоток аэропорта Владивосток вырос

Пассажиропоток на международных направлениях в январе увеличился на 47% и достиг рекордного показателя впервые с 2021 года – 15 тыс. пассажиров. Сейчас из воздушной гавани Приморья можно улететь в Лаос, Таиланд, Монголию и Узбекистан. Авиапредприятие также ведет работу по восстановлению рейсов в Китай и уже с 26 марта на рейсах авиакомпании «Аврора» можно будет отправиться в Харбин.