Крупный авиаперевозчик вернул ежедневные рейсы из Кургана в Москву

Так, билет на самолет из Кургана в Москву в среду, 22 февраля, стоит от 6,7 тыс. руб. Улететь из Москвы в Курган в этот же день будет стоить от 8,2 тыс. руб. Стоимость билетов из столицы Зауралья в Москву 1 марта, в среду, составляет от 5,2 тыс. руб., а из Москвы в Курган - от 5, 7 тыс. руб. В другие даты зафиксировано снижение стоимости билетов вплоть до 4,2 тыс. руб.