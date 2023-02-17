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2 часа назад

Крупный авиаперевозчик вернул ежедневные рейсы из Кургана в Москву

УралПолит.Ruиещё 1

NordStar вернул ежедневные авиарейсы из Кургана в Москву.

Крупный авиаперевозчик вернул ежедневные рейсы из Кургана в Москву
Фото: unsplash.comunsplash.com

В Кургане снова появились ежедневные перелеты в Москву. Об этом стало известно в расписании рейсов на сайте авиаперевозчика NordStar, передает корреспондент УралПолит.Ru.

Так, билет на самолет из Кургана в Москву в среду, 22 февраля, стоит от 6,7 тыс. руб. Улететь из Москвы в Курган в этот же день будет стоить от 8,2 тыс. руб. Стоимость билетов из столицы Зауралья в Москву 1 марта, в среду, составляет от 5,2 тыс. руб., а из Москвы в Курган - от 5, 7 тыс. руб. В другие даты зафиксировано снижение стоимости билетов вплоть до 4,2 тыс. руб.

Напомним, что ранее на сайте авиаперевозчика появилась информация об отмене рейсов из Кургана в Москву и обратно, которые выполнялись по средам, на период с 18 января по 15 марта 2023 года.

Журналисту УралПолит.Ru не удалось экстренно связаться с пресс-службой NordStar. Редакция отправила в компанию официальный запрос.

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