В аэропорту Сочи пассажирам предложили капсулы отдыха

Марафон открытия капсульных мест для кратковременного отдыха пассажиров поддержали на главном курорте страны. 16 февраля о реализации первого в России проекта для здорового сна в авиагавани объявил международный аэропорт Сочи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В самом центре терминала установлено 12 капсул. Каждая представляет собой помещение 1,2 x 2 м с вентиляцией и кондиционированием. Спальное место оборудовано розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения, уточняет издание «Авиапорт». Для пассажиров с чемоданами и горнолыжным оборудованием предусмотрен специальный отсек, что удобно – не надо сдавать вещи в камеру хранения.

Стоимость отдыха в капсуле высокая – от 700 руб. за час. Аэропорт предоставляет для детей до 7 лет бесплатное размещение, не уточнив, отдельная ли это капсула. В ближайшее время здесь надеются запустить самостоятельное бронирование и заселение, а пока клиентов обслуживает персонал.