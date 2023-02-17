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19 минут назад

В аэропорту Сочи пассажирам предложили капсулы отдыха

TourDom

Марафон открытия капсульных мест для кратковременного отдыха пассажиров поддержали на главном курорте страны. 16 февраля о реализации первого в России проекта для здорового сна в авиагавани объявил международный аэропорт Сочи.

В аэропорту Сочи пассажирам предложили капсулы отдыха
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В самом центре терминала установлено 12 капсул. Каждая представляет собой помещение 1,2 x 2 м с вентиляцией и кондиционированием. Спальное место оборудовано розеткой, USB-зарядкой, лампой для чтения, уточняет издание «Авиапорт». Для пассажиров с чемоданами и горнолыжным оборудованием предусмотрен специальный отсек, что удобно – не надо сдавать вещи в камеру хранения.

Стоимость отдыха в капсуле высокая – от 700 руб. за час. Аэропорт предоставляет для детей до 7 лет бесплатное размещение, не уточнив, отдельная ли это капсула. В ближайшее время здесь надеются запустить самостоятельное бронирование и заселение, а пока клиентов обслуживает персонал.

На железнодорожных вокзалах так называемые капсульные отели стали открывать еще прошлым летом. Сначала в Москве на Ярославском и Казанском вокзалах – за 250 руб. в час. Недавно пару капсул поставили в Волгограде, но уже дороже – каждый час от 350 руб. Одни туристы уже высказались, что кроме клаустрофобии это новшество ничего не принесет, другим подобная идея нравится.

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