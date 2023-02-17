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4 минуты назад

"Победа" начнет летать из Екатеринбурга в Анталью

Уралинформбюро

С 1 июня в расписание авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") добавятся регулярные рейсы в Анталью (Турция) из Екатеринбурга и еще шести российских городов: Челябинска, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани. Об этом со ссылкой на представителя перевозчика пишет Interfax.

"Победа" начнет летать из Екатеринбурга в Анталью
Фото:  1РегУралинформбюро 1РегУралинформбюро

Вылеты из столицы Урала, Челябинска, Волгограда и Владикавказа намечены два раза в неделю, Из Перми и Махачкалы "Победа" будет летать на Анатолийской побережье трижды в неделю, а из Казани – четырежды, сообщает "Уралинформбюро".

В настоящее время "Победа" выполняет рейсы летает в Анталью только из Москвы. В планах – запуск маршрутов до Даламана и Бодрума. Также в полетной программе компании присутствуют Стамбул и Алания.

Новости путешествий,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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