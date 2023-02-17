«А в смартфоне я вижу открытый гугл-переводчик, в котором он пишет: "Сэр, я потерял кошелек. Мне пришлось ночевать на вокзале без денег и еды. Это было ужасно. Не могли бы вы мне помочь, я очень голодный. Дайте мне 200 рупий или хотя бы 100 рупий на еду, я очень хочу есть"», — рассказал про распространенную схему обмана туристов россиянин.