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3 часа назад

Мачу-Пикчу впервые открылась после протестов в Перу

Газета.Ru

Цитадель инков Мачу-Пикчу вновь открылась для туристов 15 февраля, после того, как в декабре и январе посещение знаменитой достопримечательности было приостановлено на фоне социальных волнений в Перу. Об этом пишет CNN.

Мачу-Пикчу впервые открылась после протестов в Перу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это решение отражает совместную приверженность учреждений, входящих в состав Управления Мачу-Пикчу, муниципальных властей Мачу-Пикчу и Ольянтайтамбо, директоров Торговой палаты и лидеров общественных организаций, обеспечивать безопасность памятника и транспортных услуг, чтобы посетители могли насладиться своим визитом», — сказано в заявлении министерства культуры страны.

Первыми посетителями стали 38 местных туристов и 45 иностранцев. Позже 15 февраля Мачу-Пикчу посетили еще 700 человек.

Протесты в Перу вспыхнули в декабре, когда президент страны Педро Кастильо был свергнут и заменен тогдашним вице-президентом Диной Болуарте.

В декабре около 300 иностранных туристов застряли в Мачу-Пикчу, самом популярном туристическом месте страны. Из-за протестов перестал функционировать поезд, обслуживающий этот район. Местные и международные организации работали над эвакуацией иностранных туристов из Мачу-Пикчу, часть из них вызволили с курорта на вертолетах.

Компания PeruRail, управляющая туристическим поездом, заявила, что протестующие заблокировали и повредили пути.

Новости путешествий,Педро Кастильо,
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