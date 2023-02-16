Pegasus полетит из России в Турцию еще по четырем маршрутам

Власти Турции предоставили лоукостеру Pegasus Airlines статус назначенного перевозчика на четырех новых маршрутах между Турцией и РФ. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на письмо департамента воздушного транспорта Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.

Полеты предполагаются с регулярностью 7 дней в неделю. Однако из-за того, что аэропорт Ростова-на-Дону до сих пор остается закрытым, очевидно, что в ближайшее время как минимум один из четырех рейсов запущен не будет.