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2 часа назад

Лоукостер Pegasus Airlines получил право летать между Россией и Турцией еще по четырем маршрутам

TourDom

Власти Турции предоставили лоукостеру Pegasus Airlines статус назначенного перевозчика на четырех новых маршрутах между Турцией и РФ. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на письмо департамента воздушного транспорта Министерства транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики.

Pegasus полетит из России в Турцию еще по четырем маршрутам
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru
Согласно документу, Pegasus Airlines назначен перевозчиком между следующими городами:
  • Анкара – Москва (второй перевозчик с турецкой стороны)
  • Анкара – Санкт-Петербург (первый перевозчик)
  • Анталья – Ростов-на-Дону (первый перевозчик)
  • Анталья – Жуковский (первый перевозчик)

Полеты предполагаются с регулярностью 7 дней в неделю. Однако из-за того, что аэропорт Ростова-на-Дону до сих пор остается закрытым, очевидно, что в ближайшее время как минимум один из четырех рейсов запущен не будет.

Тем не менее среди наблюдателей царит сдержанный оптимизм.

«Умно сделали! Рано или поздно Платов откроют, а назначение перевозчику ждать не надо, оно уже в кармане», – пишет один из них в чате телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Новости путешествий,Росавиация,
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