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1 час назад

Air Arabia запустила прямые авиарейсы между Казанью и Абу-Даби

ТАСС

Авиакомпания Air Arabia запустила регулярные рейсы из Казани в Абу-Даби с 16 февраля. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю, сообщили в четверг в пресс-службе международного аэропорта города Казани.

Air Arabia запустила прямые авиарейсы между Казанью и Абу-Даби
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"16 февраля крупнейший лоукостер Ближнего Востока и Северной Африки Air Arabia и международный аэропорт "Казань" им. Габдуллы Тукая торжественно открыли первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби. Вылеты будут выполняться по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Длительность перелета составляет пять часов.

Коммерческий директор казанского аэропорта Андрей Лопатин отметил, что загрузка первого борта составляет 80%, что является хорошим показателем для начала полетной программы.

"Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться большим спросом как среди туристов, так и среди представителей бизнеса. Таким образом, аэропорт совместно с авиакомпаниями продолжает развивать стратегически важные для Республики Татарстан направления на Ближнем Востоке", - приводит пресс-служба слова Лопатина.

Отмечается, что Air Arabia более 10 лет является партнером международного аэропорта Казани. Перевозчик также выполняет рейсы в Шарджу по понедельникам, средам и субботам.

Новости путешествий,Андрей Лопатин,
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