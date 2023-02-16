Air Arabia запустила прямые авиарейсы между Казанью и Абу-Даби

"Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться большим спросом как среди туристов, так и среди представителей бизнеса. Таким образом, аэропорт совместно с авиакомпаниями продолжает развивать стратегически важные для Республики Татарстан направления на Ближнем Востоке", - приводит пресс-служба слова Лопатина.