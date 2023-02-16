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39 минут назад

Билеты в Дубай из Новосибирска на 23 Февраля продаются за 300 тысяч рублей

TourDom

Чтобы улететь на праздничную неделю из Новосибирска в Дубай прямыми рейсами, придется отдать как минимум 238 тыс. руб. Такую цену выставила арабская авиакомпания flydubai на даты с 18 по 25 февраля. Причем тариф не включает провоз багажа. Билеты, включающие вылет из Толмачево на другом рейсе, и вовсе продаются за 357 тысяч.

Билеты в Дубай из Новосибирска продаются за сотни тысяч рублей
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Другой способ попасть в Дубай для жителей Новосибирска - отправиться туда рейсами “Аэрофлота” с пересадкой в Москве. Но и в этом случае перелет на праздничные дни окажется дорогим. В частности, билеты на период с 22 по 26 февраля можно купить за 231 тыс. руб. Доставка чемодана в стоимость не входит.

Чтобы сэкономить, туристы из Новосибирска могут выбрать перелет в другие дни. Например, если отправиться в Дубай на 4 дня, с 23 по 27 февраля, путешествие на прямых рейсах арабского перевозчика обойдется в 138 тысяч.

Перелет в менее популярные даты, с 20 по 27 февраля будет стоить еще дешевле, 74 тыс. руб.

Отметим, flydubai – единственный перевозчик, выполняющий прямые рейсы в Дубай из Новосибирска. С 17 марта у туристов появится альтернатива. Свои самолеты на этот маршрут поставит авиакомпания S7 Airlines. Вылеты из Толмачево запланированы один раз в неделю, по пятницам, на боингах В737-800.

Билеты уже можно купить на сайте перевозчика. В частности, перелет round trip с 17 по 25 марта обойдется в 34 тыс. руб. За багаж придется доплатить 9 тыс. Для сравнения билеты на рейсы flydubai на эти даты предлагаются за 123 тыс. руб.

Новости путешествий,АК S7,Аэрофлот,
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