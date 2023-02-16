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2 часа назад

Российские авиакомпании смогут открыть рейсы в Каппадокию

ТАСС

Авиакомпании РФ смогут открыть прямые рейсы в Каппадокию, следует из сообщения Росавиации.

Российские авиакомпании смогут открыть рейсы в Каппадокию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Авиационные власти России уведомили авиационные власти Турции о том, что российская сторона выбирает пункт Каппадокия в качестве пункта назначения в Турции для выполнения рейсов российскими назначенными авиаперевозчиками", - отмечается в сообщении Росавиации.

При этом сейчас из России в Турцию летают девять российских авиакомпаний, а из Турции в Россию - четыре. Российские авиакомпании могут сейчас совершать полеты в Анкару, Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун и Газипашу.

Новости путешествий,Росавиация,
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