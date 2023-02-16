Российские авиакомпании смогут открыть рейсы в Каппадокию

"Авиационные власти России уведомили авиационные власти Турции о том, что российская сторона выбирает пункт Каппадокия в качестве пункта назначения в Турции для выполнения рейсов российскими назначенными авиаперевозчиками", - отмечается в сообщении Росавиации.

При этом сейчас из России в Турцию летают девять российских авиакомпаний, а из Турции в Россию - четыре. Российские авиакомпании могут сейчас совершать полеты в Анкару, Анталью, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун и Газипашу.