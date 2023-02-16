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3 часа назад

Остров-курорт отменил все въездные ограничения

Диана Товсепова

Власти острова Фиджи сообщили, что туристам, прибывающим на остров, больше не потребуется предоставлять доказательства вакцинации против COVID-19 и туристическую страховку.

Остров-курорт отменил все въездные ограничения
Фото: PxherePxhere

Этот шаг был сделан после тщательного изучения глобальной и местной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, туристам перед прилетом на остров не нужно будет проходить тест на коронавирус.

Ранее все путешественники в возрасте 16 лет и старше должны были предъявить доказательство полной вакцинации и туристическую страховку, покрывающую COVID-19.

Как выглядит самый густонаселенный остров в мире

Ранее мы писали о том, что на Бали туристов не пустят на известную достопримечательность.

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