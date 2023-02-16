Остров-курорт отменил все въездные ограничения

Власти острова Фиджи сообщили, что туристам, прибывающим на остров, больше не потребуется предоставлять доказательства вакцинации против COVID-19 и туристическую страховку.

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Этот шаг был сделан после тщательного изучения глобальной и местной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, туристам перед прилетом на остров не нужно будет проходить тест на коронавирус.

Ранее все путешественники в возрасте 16 лет и старше должны были предъявить доказательство полной вакцинации и туристическую страховку, покрывающую COVID-19.