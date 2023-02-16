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2 часа назад

«Аэрофлот» может возобновить рейсы в Улан-Батор

Большая Азия

Начальник отдела международных перевозок Главного управления гражданской авиации Монголии Чулуунбатын Одгэрэл сообщил, что полеты из Москвы в Улан-Батор и обратно с марта будут осуществляться дважды в неделю, а с мая - три раза в неделю.

«Аэрофлот» может возобновить рейсы в Улан-Батор
Фото: UnsplashUnsplash

Рейсы «Аэрофлота», связывающие Москву и Улан-Батор, могут возобновиться в марте текущего года. Об этом заявил в среду начальник отдела международных перевозок Главного управления гражданской авиации Монголии Чулуунбатын Одгэрэл на монголо-российском туристическом форуме в Улан-Баторе.

"На сегодняшний день рейсы между РФ и Монголией выполняют только три монгольские авиакомпании, но с марта планируется возобновление рейсов „Аэрофлота“", — отметил он.

По словам чиновника, полеты из Москвы в Улан-Батор и обратно с марта будут осуществляться дважды в неделю, а с мая — три раза в неделю.

Рейсы «Аэрофлота» в Монголию были приостановлены с марта 2020 года, когда страна полностью закрыла свои границы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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