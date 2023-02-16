Курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

"Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Розе Хутор" он уже в третий раз. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха. Хочу отметить, что и погода благоволит нашему гостю - снега сейчас более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. Поэтому, уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", - сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.