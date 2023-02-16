Курорт "Роза Хутор" встретил своего 15-миллионного гостя

Мониторинг всех точек продаж курорта зафиксировал его 16 февраля. Согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель "Розы Хутор" должен был появиться именно сегодня, в четверг. Поэтому сочинский курорт заранее подготовился к такому важному событию.
Чтобы определить, кто станет этим счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля 2023 года продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на "Розу Хутор" из Москвы уже в третий раз.
"Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на "Розе Хутор" он уже в третий раз. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха. Хочу отметить, что и погода благоволит нашему гостю - снега сейчас более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс. Поэтому, уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки", - сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.
У верхней станции канатной дороги "Олимпия" в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат от курорта на летний отдых для двоих, который включает 4 ночи проживания в любые даты летнего сезона в отеле 4* в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге на высоте 1900 метров. Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни , чтобы гость мог сразу отметить событие.
Кстати, весной 2020 года "Роза Хутор" встречал своего 10- миллионного гостя. Тогда им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.