Шторм на Сочинском побережье вынес на берег два автомобиля

После сильного шторма жители поселка Головинка, который расположен в Лазаревском районе Сочи, обнаружили, что море вынесло на берег два ржавых искореженных автомобиля. Как предположил телеграм-канал «ЧП Сочи», это могли быть те самые машины, которые 24 июня смыло бурным потоком в устье реки Чемитоквадже.

Тогда удалось спасти лишь одного туриста. Погибли три человека, а четверо до сих пор считались пропавшими без вести. Среди них трое детей, самому младшему исполнился всего год и два месяца. В комментариях местные жители отмечают, что запчасти от автомобилей выносило на берег еще в декабре.

Tourdom.ru

Напомним, что инцидент произошел 24 июня 2022 года в районе поселка Каткова Щель. Со слов единственного спасенного экстренными службами Краснодарского края туриста, жители Ставропольского края расположились дикарями в районе кемпинга прямо у реки, проигнорировав рекомендации о парковке автомашин в другом, более безопасном месте.