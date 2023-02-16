На видео попало новое нападение глухаря в Шерегеше

На кузбасской горнолыжном курорте Шерегеш произошло новое нападение глухаря на человека.
Так, в соцсетях появился ролик с нападением дикого глухаря на сноубордистов в Шерегеше.
На кадрах видно, как разъяренная птица бесстрашно атаковало туристку, а женщина, пытаясь не навредить, отбивалась от агрессора.
Большинство пользователей соцсетей, комментируя поединок, встали на сторону глухоря:
"Гнездо совсем близко. Она могла бы и в стороне ездить".
Ранее мы писали о том, что дятел может сделать с деревом.