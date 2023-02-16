На видео попало новое нападение глухаря в Шерегеше

На кузбасской горнолыжном курорте Шерегеш произошло новое нападение глухаря на человека.

Так, в соцсетях появился ролик с нападением дикого глухаря на сноубордистов в Шерегеше.

На кадрах видно, как разъяренная птица бесстрашно атаковало туристку, а женщина, пытаясь не навредить, отбивалась от агрессора.

Большинство пользователей соцсетей, комментируя поединок, встали на сторону глухоря:

"Гнездо совсем близко. Она могла бы и в стороне ездить".