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1 час назад

На видео попало новое нападение глухаря в Шерегеше

Диана Товсепова

На кузбасской горнолыжном курорте Шерегеш произошло новое нападение глухаря на человека.

Так, в соцсетях появился ролик с нападением дикого глухаря на сноубордистов в Шерегеше.

На кадрах видно, как разъяренная птица бесстрашно атаковало туристку, а женщина, пытаясь не навредить, отбивалась от агрессора.

Большинство пользователей соцсетей, комментируя поединок, встали на сторону глухоря:

"Гнездо совсем близко. Она могла бы и в стороне ездить".

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Ранее мы писали о том, что дятел может сделать с деревом.

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