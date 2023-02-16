Первая группа китайских туристов прибудет в Москву 23 февраля. Эту поездку два раза переносили в ожидании возобновления действия соглашения о безвизовых туристических обменах, однако в итоге путешественникам пришлось оформить визы, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит. По его словам, группа состоит из 34 человек, они приедут из города Гуанджоу, расположенной в провинции Гуандун, расположенной на юге Поднебесной.

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«Приезд группы был запланирован на 6 февраля, но так как с этой даты не возобновился безвизовый туристический обмен, перенесли на 16 февраля. Но систему не запустили и к этому времени, поэтому решили все равно отправить эту группу», – цитирует специалиста «Интерфакс».

Флит добавил, что туристов ждет классический маршрут Москва – Санкт-Петербург – Москва. В столице их познакомят с городом, проведут экскурсию по Кремлю и метро, кроме того, китайцы посетят балет в Кремлевском дворце съездов. Позднее на «Сапсане» они отправятся в Северную столицу, проведут там два дня и вернутся в Москву.