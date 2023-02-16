В АТОР рассказали, куда россияне поедут на февральские праздники

На четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля жители России чаще всего бронируют билеты в в Краснодарский край, Санкт-Петербург, а Москву и Подмосковье, а также В Египет, Кубу, Таиланд и Объединенные арабские эмираты. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала "Комсомольской правде".

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По словам эксперта, многие планируют уехать на целую неделю или даже на 10 дней. Это связано как с тем, что 8 марта, в среду, у россиян тоже будет выходной, так и с тем, что у школьников в конце марта заканчивается четверть и начинаются каникулы. На этот период взрослые, вероятно, возьмут отпуск.

Поскольку спрос на путевки повысился, цены выросли на 10-30% по сравнению с другими датами в феврале и марте. По словам Майи Ломидзе, дешевле всего будет отдохнуть в России: понадобится от 40 тысяч рублей за двоих — беспрецедентно маленькая сумма. Из зарубежных стран наиболее доступен Египет: двоим для отдыха понадобится не меньше 95 тысяч рублей с учетом стоимости перелета.