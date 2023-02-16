В АТОР рассказали, куда россияне поедут на февральские праздники

На четырехдневные выходные с 23 по 26 февраля жители России чаще всего бронируют билеты в в Краснодарский край, Санкт-Петербург, а Москву и Подмосковье, а также В Египет, Кубу, Таиланд и Объединенные арабские эмираты. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала "Комсомольской правде".
По словам эксперта, многие планируют уехать на целую неделю или даже на 10 дней. Это связано как с тем, что 8 марта, в среду, у россиян тоже будет выходной, так и с тем, что у школьников в конце марта заканчивается четверть и начинаются каникулы. На этот период взрослые, вероятно, возьмут отпуск.
Поскольку спрос на путевки повысился, цены выросли на 10-30% по сравнению с другими датами в феврале и марте. По словам Майи Ломидзе, дешевле всего будет отдохнуть в России: понадобится от 40 тысяч рублей за двоих — беспрецедентно маленькая сумма. Из зарубежных стран наиболее доступен Египет: двоим для отдыха понадобится не меньше 95 тысяч рублей с учетом стоимости перелета.
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