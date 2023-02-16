Популярный «Остров любви» выставили на продажу

Один из самых узнаваемых и романтических островов Европы — хорватский «Остров любви» — выставили на продажу за 13 миллионов евро (около одного миллиарда рублей). Об этом пишет Reuters .

Объявление о продаже хорватского острова Галешняк у побережья Адриатического моря появилось в сети в преддверии Дня всех Влюбленных, 14 февраля. Несмотря на то, что на нем нет ни отелей, вилл или ресторанов, мировые знаменитости в летние месяцы отправляются на яхтах к необитаемому клочку земли в форме идеального сердца, чтобы насладиться уединением и отдыхом. Например, здесь праздновала свое 39 день рождения Бейонсе, а также был Майкл Джордан и Джефф Безос.