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59 минут назад

Популярный «Остров любви» выставили на продажу

Lenta.ru

Один из самых узнаваемых и романтических островов Европы — хорватский «Остров любви» — выставили на продажу за 13 миллионов евро (около одного миллиарда рублей). Об этом пишет Reuters.

Популярный «Остров любви» выставили на продажу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Объявление о продаже хорватского острова Галешняк у побережья Адриатического моря появилось в сети в преддверии Дня всех Влюбленных, 14 февраля. Несмотря на то, что на нем нет ни отелей, вилл или ресторанов, мировые знаменитости в летние месяцы отправляются на яхтах к необитаемому клочку земли в форме идеального сердца, чтобы насладиться уединением и отдыхом. Например, здесь праздновала свое 39 день рождения Бейонсе, а также был Майкл Джордан и Джефф Безос.

«На острове и вокруг него делается более миллиона фотографий в год, и я думаю, что его популярность действительно высока», — рассказал представитель владельца лота.

При этом отмечается, что продается только треть острова, или около 40 тысяч квадратных метров.

Новости путешествий,Джефф Безос,Майкл Джордан,
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