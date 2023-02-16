Туристический и детский кешбэк не вернутся в 2023 году

Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников, объявил, что программа туристического и детского кешбэка не будет продлена на 2023 год. Об этом сообщает газета "Известия".
В организации объяснили, что программа кешбэка была отраслевой мерой поддержки, которая применялась в период пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах, а также после начала специальной военной операции в 2022 году.
"На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено – в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост", – уточнили в ЦСР.
Там также отметили, что возвращение к этому инструменту "потенциально возможно", однако на данный момент из-за дефицита федерального бюджета требуется жестче расставлять приоритеты, а потому перезапуск программы туристического кешбэка в нынешнем виде не является рациональным.