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1 час назад

Правда ли, что пилотам самолётов нельзя отращивать усы или бороду

Ferra.ru

Вряд ли вам удастся найти среди пилотов самолётов хоть одного, кто носил бы бороду или хотя бы щетину. Но из-за чего это?

Правда ли, что пилотам самолётов нельзя отращивать усы или бороду
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пилоты самолётов не носят бороду в целях безопасности. Если произойдёт химическая атака или возгорание кабины самолёта, то кислородную маску надеть быстро получится только без бороды. К тому же любая борода или щетина не смогут обеспечить плотное прилегание маски, поворачивать голову тоже будет с ними в маске больно.

Но если полазить по просторам Сети, то можно наткнуться и на небритых пилотов. Получается, что запрет на бороду и щетину в авиации - это миф.

Кроме того, в 2016 году в университете Саймона Фрейзера было проведено исследование. Оно показало, что маски обеспечивают защиту вне зависимости от количества растительности на лице.

А ещё у пилотов есть суеверия. Например, они никогда не бреются перед сложными рейсами.

Новости путешествий,Саймон Фрейзер,
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