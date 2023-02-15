Правда ли, что пилотам самолётов нельзя отращивать усы или бороду

Вряд ли вам удастся найти среди пилотов самолётов хоть одного, кто носил бы бороду или хотя бы щетину. Но из-за чего это?

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Пилоты самолётов не носят бороду в целях безопасности. Если произойдёт химическая атака или возгорание кабины самолёта, то кислородную маску надеть быстро получится только без бороды. К тому же любая борода или щетина не смогут обеспечить плотное прилегание маски, поворачивать голову тоже будет с ними в маске больно.

Но если полазить по просторам Сети, то можно наткнуться и на небритых пилотов. Получается, что запрет на бороду и щетину в авиации - это миф.

Кроме того, в 2016 году в университете Саймона Фрейзера было проведено исследование. Оно показало, что маски обеспечивают защиту вне зависимости от количества растительности на лице.