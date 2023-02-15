Туристы попытались засудить туроператора за отравление в отеле Египта

Сразу три туристки из Тюмени подали в суд на туроператора, по чьей путевке ранее отдыхали в Египте. По мнению истцов, компания должна возместить им часть стоимости поездки и компенсировать моральный вред, который они получили, отравившись едой в отеле.

Фото: TourDom TourDom

Согласно материалам дела, жительницы Тюмени (Надежда Н., Анна Н. и Яна Н.) в июне 2021 года приобрели у местного турагента тур в Египет. Туроператором выступал ООО «Регион Туризм», который и заявлен в деле в качестве ответчика. Вскоре туристки отправились на курорт, однако на месте Яна и Анна почувствовали себя плохо и были госпитализированы согласно условиям медицинской страховки. В больнице они пробыли недолго, но на следующий день ситуация повторилась. После этого женщины составили претензию и вручили ее гиду.

«Истцы считают, что ответчиком были оказаны туруслуги ненадлежащего качества. В частности, было предоставлено некачественное питание, в результате чего истцам причинены моральные страдания, а также вред здоровью», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы по Тюменской области.

Против туроператора в суде выступила и третья туристка – Надежда Н. Женщина пояснила, что лично ей медицинская помощь не понадобилась, однако отравились ее дети. Доказать факт употребления некачественных продуктов именно в отеле им не удалось.

На судебное заседание представитель «Регион Туризм» не явился, но прислал необходимые документы. В них, в частности, указано, что туристы действительно обращались к местным врачам с жалобами на плохое самочувствие. Тем не менее конкретные причины пищевого отравления остались неизвестны.

«Прямой причинно-следственной связи между оказанием отелем услуги по питанию и обращением истцов за медицинской помощью не установлено. Суд, учитывая все обстоятельства дела, отказал в удовлетворении иска истцам», – пояснили в пресс-службе.