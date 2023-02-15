"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов

Авиакомпания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Ространснадзор запрос с целью проработать процедуру продления интервалов техобслуживания самолетов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

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Там рассказали, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО).