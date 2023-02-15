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23 минуты назад

"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов

Москва24

Авиакомпания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Ространснадзор запрос с целью проработать процедуру продления интервалов техобслуживания самолетов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов
Фото: Москва 24Москва 24

Там рассказали, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, она существует во многих лучших авиационных администрациях уже несколько десятилетий. По данным пресс-службы, подобная практика продемонстрировала хорошие результаты.

Новости путешествий,Ространснадзор,Аэрофлот,Росавиация,
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