"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов

Авиакомпания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Ространснадзор запрос с целью проработать процедуру продления интервалов техобслуживания самолетов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.
Там рассказали, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Кроме того, она существует во многих лучших авиационных администрациях уже несколько десятилетий. По данным пресс-службы, подобная практика продемонстрировала хорошие результаты.