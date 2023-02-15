Власти России планируют ввести безвизовый режим с 11 странами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планируется ввести безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью ввести облегченный порядок оформления виз. Подробностями он поделился на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС.

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В заявлении Сергей Лавров пока не перечислил страны, с которыми планируется ввести безвизовый режим.

Также Министр иностранных дел РФ рассказал об инициативе о снятии ограничений на выдачу электронных виз для граждан около 70 стран, за исключением недружественных стран, которые прекратили выдавать визы россиянам в упрощенном порядке.