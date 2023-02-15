Популярная европейская страна закрыла программу выдачи виз для богатых туристов

Ирландия закрыла программу выдачи так называемых «золотых виз» богатым туристам. Об этом пишет Reuters.

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Подобный проект подразумевал получение ВНЖ за инвестиции в размере от 1 миллиона евро (79,4 миллиона рублей) или пожертвования от 500 тысяч евро (39,7 миллиона рублей). Спустя пять лет иностранцы уже могли претендовать на получение гражданства популярной европейской страны.

Отмечается, что решение о закрытии проекта было принято властями Ирландии после рекомендации Еврокомиссии (ЕК), которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза (ЕС) свернуть все национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам. Считалось, что они якобы представляют угрозу безопасности государствам — членам ЕС.

По данным агентства, примерно 1,5 тысячи ранее полученных заявок по визовой программе будут в ближайшее время рассмотрены Ирландией, однако новые приниматься уже не будут.