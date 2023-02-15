Туристов в Москве стало больше, но доходы отелей упали

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил об успехах туризма: в прошлом году в столице насчитали 17,9 млн туристов – на 1 млн больше, чем год назад. Налоги в бюджет выросли с 98 до 120 млрд руб., на которые, по словам мэра, можно построить 40 школ и детских садиков или закупить 2000 электробусов. Или профинансировать бесплатный проезд пенсионеров.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Однако в туристической статистике заметны нестыковки и странности. Например, при таких успехах средняя загрузка столичных отелей выросла всего на 2% – с очень скромных 58 до 60% (в 2019 году было более 70%. – Ред.). Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг вообще упали. С 61,1 млрд в январе – сентябре 2021 года до 52,8 млрд за 9 месяцев «успешного» 2022 года (данные за 12 месяцев появятся только в апреле. – Ред.). Получается, что в разгар сезона московские гостиницы почему-то заработали на 14% меньше. Возникает вопрос: как так? Внутренний туризм растет, а его ключевые игроки не могут зарабатывать и недополучают доходы. При этом услугами гостиниц воспользовались 9,6 млн человек, это на 400 тыс. больше, чем в прошлом году. Таким образом, популярность отелей вроде бы выросла, но каждый постоялец принес меньше денег. Это странно.

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Кроме того, отели явно испытывают конкуренцию со стороны серого рынка туристического жилья. Если исходить из того, что в сумме Москва приняла 17,9 млн туристов, то остальные 8,3 млн, видимо, жили на квартирах у друзей и родственников или посуточно снимали квартиры посуточно. Возможно, это так, но с чего тогда бюджет получил на 20% больше налогов, ведь его основные плательщики в туризме именно отели? Теоретически можно допустить, что приехавшие гости столицы, экономя на гостиницах, в прошлом году вдруг стали охотнее ходить в рестораны, покупать ж/д билеты, изделия из кожи и спорттовары (налоги с них тоже считаются как «туристические»). Но не исключено и другое. Похоже, что в методику подсчета турпотока где-то вкралась ошибка. За туристов, например, могли принять многочисленных «маятниковых мигрантов», которые приезжают в Москву на работу из соседних областей или гастарбайтеров из других стран, которые живут в хостелах и общежитиях.

Снижение доходов гостиниц – это тревожный знак. В прошлом году они почти полностью лишились наиболее высокодоходного сегмента – туристов из западных стран. Заместить их внутренними турпотоками не получается, так как платежеспособность клиентов из регионов ниже. А гостей из дружественных стран приезжает очень мало.

Низкая доходность отелей приводит к тому, что собственники не могут вкладываться в персонал, своевременно проводить реновацию и вынуждены экономить на закупках. Все это сказывается на качестве услуг. Кроме того, снижается инвестиционная привлекательность отрасли – выгоднее строить не отели и другую туристическую инфраструктуру, а многоэтажки.