Китайским туристам может не хватить мест в гостиницах на Байкале

Китай планирует возобновить прямое авиасообщение с Иркутской областью и групповой туризм в Приангарье, что может привести к нехватке мест на Байкале для гостей из Поднебесной. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.

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«Мы уже отмечаем, что у нас летний сезон достаточно хорошо бронируется россиянами за последние годы. Если к этому мы добавим определенное количество китайских туристов, <…> то будут достаточно большие сложности по части дефицита инфраструктуры», – предположил спикер и добавил, что туристы могут приехать в Иркутскую область именно летом.

В свою очередь временно замещающий должность руководителя Агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев сообщил, что прежде чем делать выводы, нужно понять, какие туристы приедут в регион после пандемии и с какими запросами. «Мы ждем перезагрузку китайского туризма на российском рынке, поскольку пандемия дала свои результаты, свои плоды, в том числе в туризме», – отметил он.

Заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина предполагает, что вряд ли большой поток туристов из Китая сразу поедет в Приангарье.

«В каком количестве они приедут, никто не может сейчас сказать. В 2019 году было 365 тысяч иностранцев, из них 168 – из Китая. Нет гарантии, что они и сейчас приедут в том же количестве. Вряд ли они хлынут массово потоком», – считает спикер.