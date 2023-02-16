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3 часа назад

Полеты Lufthansa вновь выполняются в штатном режиме после сбоя в работе IT-системы

ТАССиещё 2

Полеты авиакомпании Lufthansa вновь выполняются в штатном режиме после произошедшего накануне масштабного сбоя в работе IT-системы авиаперевозчика. Об этом в четверг сообщила представитель Lufthansa.

Lufthansa выполняет рейсы в штатном режиме после сбоя
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, на данный момент сведений об отмене или задержке рейсов нет.

В среду газета Bild сообщила, что в результате сбоя самолеты Lufthansa не могли взлететь. При этом оказались затронуты все авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки. Причиной сбоя стало повреждение нескольких стекловолоконных кабелей концерна Deutsche Telekom во время строительных работ. В результате в аэропорту Франкфурта-на-Майне было отменено более 200 рейсов. Сам аэропорт был на несколько часов закрыт для посадки самолетов.

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