Объекты Тольяттиазота могут стать частью турмаршрутов

Министр ознакомился с возможностями Дворца культуры "Тольяттиазот", который способен стать площадкой для мероприятий событийного туризма как областного, так и федерального масштаба. Просторные холлы, концертный зал на 530 посадочных мест, оборудованные помещения для конференций и лекций, а также территория, прилегающая к ДК, позволяют проводить мероприятия любого формата.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Основное внимание делегации было уделено санаторию "Надежда". Оздоровительный комплекс общетерапевтического профиля обладает 20-летним опытом работы в санаторно-курортной отрасли. Более 3500 человек ежегодно проходят реабилитацию в "Надежде". Здесь успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, суставов, органов дыхания и пищеварения. В корпоративной здравнице Тольяттиазота трудятся высокопрофессиональные специалисты и врачи высшей квалификации, среди которых 4 кандидата медицинских наук. Здесь проводят обследования, результаты которых признаются всеми медицинскими центрами России.

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В ноябре 2014 года оздоровительный комплекс впервые успешно прошел сертификацию, проводимую аккредитованной Ростуризмом экспертной организацией. Санаторию присвоена категория "три звезды". В 2022 году получено повторное подтверждение данного статуса.

Гости из министерства ознакомились с инфраструктурой лечебно-профилактического учреждения, осмотрели медицинское оборудование, номерной фонд, спортивно-оздоровительный сектор, блок питания и прилегающую территорию.

"Самарская область обладает очень важными оздоровительными ресурсами, регион находится в двух климатических зонах на берегу крупнейшей реки Волги с лесостепным ландшафтом. Объекты социально-культурного сектора "Тольяттиазот" обладают большими возможностями: оснащенность современным оборудованием, сервис и живописное место расположения — все это, несомненно, будет способствовать увеличению туристического потока в регионе", — отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.