В Вологодской области назвали стоимость завершения реконструкции аэропорта

Более 695 млн рублей необходимо для завершения реконструкции аэропорта Великого Устюга, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. После окончания работ объект сможет обеспечить прямое авиасообщение с регионами России, сообщили ТАСС в правительстве Вологодской области.

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"В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость выполнения работ 2-6 этапов реконструкции на конец 2022 года составляет более 695 млн рублей. В настоящее время определяются источники финансирования реализации 2-6 этапов реконструкции, после чего будут определены сроки проведения работ", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

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По данным специалистов, в аэропорту будет построен склад горюче-смазочных материалов, что позволит осуществлять заправку самолетов, а это, в свою очередь, скажется на дальности полетов из Великого Устюга в другие города России. Аэропорт может принимать самолеты Sukhoi Superjet 100, дальность полета которого в соответствии с его техническими характеристиками составляет более 3 тыс. км, отметили в правительстве.

В декабре прошлого года был завершен первый этап реконструкции, который дал возможность начать регулярные авиаперевозки. С 25 декабря аэропорт начал принимать регулярные авиарейсы из Вологды и Череповца. Со 2 марта этого года запустят регулярные авиарейсы из Санкт-Петербурга в Великий Устюг с пересадкой в Вологде. Организованы стыковочные рейсы из Москвы с пересадкой в Череповце.

В ходе последующих этапов планируется оборудовать служебно-техническую территорию, где будет размещена аварийно-спасательная станция, полигон для тренировки персонала по пожаротушению, склад службы горюче-смазочных материалов, контрольно-пропускной пункт со стоянкой для машин, оборудована привокзальная площадь, проложены необходимые инженерные сети. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта, принимать транзитные рейсы с юга или севера России.