Для туристов-мусульман в отелях Москвы подготовят молельные коврики и Коран

«Коллеги в комитете проводят колоссальную работу в части работы именно с мусульманским рынком, с рынком Ближнего Востока, чтобы мы могли предложить не только халяльную кухню в ресторанах и кафе, но и особые услуги в отелях, начиная с мелочей, например, наличия молельных ковриков и Коранов, и заканчивая указателями», — рассказала она.