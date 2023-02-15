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2 часа назад

Россияне резко расхотели ехать в Турцию и уже нашли ей замену

Секрет Фирмы

За последнюю неделю спрос на организованные туры в Турцию сократился на 25% по сравнению с началом февраля. Россияне логично перестали интересоваться отдыхом в этой популярной стране после масштабного землетрясения. Хоть разрушения были далеко от курортных районов, многие решили банально перестраховаться, ведь последствия катастрофы разгребают до сих пор. К тому же, отметил «Коммерсант», туристы быстренько подобрали себе альтернативные направления.

Россияне резко расхотели ехать в Турцию и уже нашли ей замену
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Теперь россияне стали интересоваться турами в ОАЭ, Таиланд и Египет.

Тем не менее массовых отказов от поездок пока не наблюдается, ведь есть ещё один нюанс — назад все деньги вернуть не получится, туроператоры попросту будут удерживать сумму фактически понесённых расходов.

Но специалисты уверены, что спрос на поездки в Турцию постепенно восстановится. Тем более за последнюю неделю средняя стоимость тура упала на 3,5% и сейчас составляет чуть больше 126 000 рублей.

Разрушительные землетрясения произошли на юго-востоке Турции и в Сирии 6 февраля. Жертвами в обеих странах стали более 37 000 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, и спасателям всё ещё удаётся найти под завалами выживших.

Провинция Хатай сильно пострадала от землетрясений. В прямом смысле выстоял только один город — Эрзинь, в котором живут около 42 000 человек. Местный мэр похвастался, что это всё потому, что он никогда не шёл на преступные уступки застройщикам.

Новости путешествий,Коммерсант,
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