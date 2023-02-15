Туристы забронировали почти все гостиницы на Байкале

Байкальские гостиницы во время февральских праздников будут заполнены практически полностью. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.
«В связи с разгаром, началом сезона хотелось бы призвать людей, которые соберутся на Байкал, вдумчиво подходить к организации своего отдыха. О чем это я? О том, что с 23 по 26 февраля с местами в гостиницах на побережье озера очень большие проблемы. В последующие выходные – то же самое», – сообщил спикер.
По оценке Вадима Копылова, на популярных байкальских территориях, таких как Ольхон, Малое море, Байкальск, турбазы и гостиницы забронированы на 95%.
«Загружены не только средства размещения, но и автобусные маршруты, экскурсии. «Хивусы» расписаны, уазики расписаны, помимо гостиниц, вся прочая инфраструктура работает в напряженном режиме», – отметил Копылов и предостерег любителей спонтанных поездок от необдуманных путешествий.