Туристы забронировали почти все гостиницы на Байкале

«В связи с разгаром, началом сезона хотелось бы призвать людей, которые соберутся на Байкал, вдумчиво подходить к организации своего отдыха. О чем это я? О том, что с 23 по 26 февраля с местами в гостиницах на побережье озера очень большие проблемы. В последующие выходные – то же самое», – сообщил спикер.