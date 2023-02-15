Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Туристы забронировали почти все гостиницы на Байкале на февральские праздники: «Ночевать негде»

РИА "ФедералПресс"

Байкальские гостиницы во время февральских праздников будут заполнены практически полностью. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя Сибирской Байкальской Ассоциации туризма Вадим Копылов.

Туристы забронировали почти все гостиницы на Байкале
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В связи с разгаром, началом сезона хотелось бы призвать людей, которые соберутся на Байкал, вдумчиво подходить к организации своего отдыха. О чем это я? О том, что с 23 по 26 февраля с местами в гостиницах на побережье озера очень большие проблемы. В последующие выходные – то же самое», – сообщил спикер.

По оценке Вадима Копылова, на популярных байкальских территориях, таких как Ольхон, Малое море, Байкальск, турбазы и гостиницы забронированы на 95%.

«Загружены не только средства размещения, но и автобусные маршруты, экскурсии. «Хивусы» расписаны, уазики расписаны, помимо гостиниц, вся прочая инфраструктура работает в напряженном режиме», – отметил Копылов и предостерег любителей спонтанных поездок от необдуманных путешествий.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители