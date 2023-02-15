Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
2 часа назад

На озере Чебаркуль открыли новый туристический маршрут “По следам метеорита”

runews24.ru

Экотропа проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор».

На озере Чебаркуль открыли новый турмаршрут “По следам метеорита”
Фото: runews24.rurunews24.ru

В Челябинской области на берегу озера Чебаркуль открыли новую экологическую тропу “По следам метеорита”, общая протяженность которой составляет три километра. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

Отмечается, что туристический маршрут проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор». Начало экотропы находится у кордона «Крутики», далее маршрут идет вдоль побережья озера и завершается смотровой площадкой, с которой открывается вид на место падения Челябинского метеорита.

В начале тропы туристы смогут ознакомиться с информацией о метеорите, которая размещена на стенде. Уточняется, что труднопроходимые участки маршрута оборудованы деревянными настилами, лестницами и канатными ограждениями.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители