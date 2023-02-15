На озере Чебаркуль открыли новый турмаршрут “По следам метеорита”

Экотропа проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор».

Фото: runews24.ru runews24.ru

В Челябинской области на берегу озера Чебаркуль открыли новую экологическую тропу “По следам метеорита”, общая протяженность которой составляет три километра. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

Отмечается, что туристический маршрут проходит по территории памятника природы «Чебаркульский бор». Начало экотропы находится у кордона «Крутики», далее маршрут идет вдоль побережья озера и завершается смотровой площадкой, с которой открывается вид на место падения Челябинского метеорита.