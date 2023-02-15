Назван самый популярный турмаршрут этой зимы в Иркутской области

Самым популярным туристическим маршрутом в Прибайкальском нацпарке этой зимой стал север острова Ольхон. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель директора по развитию познавательного туризма и экологическому просвещению ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Екатерина Сливина.
«Большая часть туристов посещает маршруты ольхонского кластера, это традиционно север острова Ольхон, юг острова Ольхон и в зимний ледовый туристический сезон популярностью пользуется акватория пролива Малое Море с островами. Самым популярным маршрутом остается север острова Ольхон», – сообщила спикер.
С 1 января по 15 февраля на посещение территории было оформлено 2394 разрешения, на юг острова отправились 2027 человек. Акваторию пролива Малое Море посетили 1212 туристов. Всего в указанный период было выдано более 12 тысяч разрешений на посещение парка.
«Цифра эта ниже, чем в прошлом году, но это связано с тем, что сезон только начинается. Большую часть туристического потока мы ждем во вторую половину февраля», – уточнила Екатерина Сливина и добавила, что в прошлом году за январь и февраль территории Прибайкальского нацпарка посетили почти 23 тысячи человек.