Назван самый популярный турмаршрут этой зимы в Иркутской области

«Цифра эта ниже, чем в прошлом году, но это связано с тем, что сезон только начинается. Большую часть туристического потока мы ждем во вторую половину февраля», – уточнила Екатерина Сливина и добавила, что в прошлом году за январь и февраль территории Прибайкальского нацпарка посетили почти 23 тысячи человек.